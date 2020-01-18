ايمن الصفدي يصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

2020/01/18 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي ، إلى بغداد، حاملا رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي برهم صالح ، بحسب وزارة الخارجية.وقالت الخارجية الاردنية في تغريدة على موقع “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، إنّ الصفدي سيلتقي أيضاً رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.من جانبه ، قال وزير […]

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