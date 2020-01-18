التعليم تدين الاعتداء على اساتذة وطلبة كلية الطب بجامعة ذي قار

2020/01/18 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، الاعتداء الذي تعرض له اساتذة وطلبة كلية الطب في جامعة ذي قار اثناء تواجدهم في الكلية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "ندين الاعتداء السافر الذي تعرض له اساتذة وطلبة كلية الطب في جامعة ذي قار اثناء تواجدهم في كليتهم".

وأضافت ان "هذا العمل لا ينسجم مع اهداف ومطالب المتظاهرين السلميين وفي نفس الوقت يقوض اسس الترابط والتلاحم بين ابناء البلد الواحد ويشجع على هجرة الكفاءات العراقية".

وعبرت الوزارة عن "الرفض الشديد لما تعرض له الاساتذة والطلبة من تهديد واهانة من قبل مجهولين ملثمين".

ودعت الوزارة "الأجهزة الأمنية إلى ضرورة اخذ دورها في حماية المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة والمساهمة بشكل فاعل في منع اي تهديدات او اعتداءات قد يتعرضون لها"، مشيرة الى أن "تلك الممارسات لا تمثل المتظاهرين السلميين".

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