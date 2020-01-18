بالصور.. متظاهرو الغراف يقطعون الطرق بسبب استحواذ كتلة نيابية على تعيينات الكهرباء

2020/01/18 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس" في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بان متظاهرين غاضبين في قضاء الغراف شمالي ذي قار، قطعوا الطرق احتجاجاً على استحواذ كتلة نيابية على التعيينات في دوائر الكهرباء.

وقال مراسلنا، ان المتظاهرين قطعوا جسر القضاء الرئيسي، وأضرموا النار في إطارات لمنع مرور العجلات، احتجاجاً على استحواذ تلك الكتلة على الدرجات الوظيفية المخصصة لأهالي القضاء في دوائر الكهرباء.

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