مكافحة الارهاب: اعتقال ارهابي والعثور على كدسين للعتاد بالانبار

2020/01/18 | 12:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن جهاز مكافحة الارهاب، السبت، اعتقال ارهابي والعثور على كدسين للعتاد في الانبار.وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان في بيان ، "استمرارا في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي وتفكيك الشبكات الارهابية ووفقا لاعترافات ارهابيين، تم القاء القبض عليهم الاسبوع الماضي".واضاف النعمان، ان " قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقلت احد الارهابيين المطلوبين كما وتم العثور على كدسين اسلحة واعتدة في منطقة الخالدية في الانبار".

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