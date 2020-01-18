2020/01/18 | 12:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال "إرهابي" وضبط كدسين للأسلحة في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال "إرهابي" وضبط كدسين للأسلحة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب يعلن اعتقال "إرهابي" وضبط كدسين للأسلحة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).