شاهد.. فتاة عراقية مغتربة تعود إلى الوطن للمشاركة في المظاهرات: أريد وطن يحتويني

2020/01/18 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت قناة دوتشيه فيلا الألمانية فيديو غرافيك، عن فتاة عراقية مغتربة في خارج البلد، قررت العودة إلى العراق بعد مشاهدتها الاحتجاجات في البلد وقررت الانضمام إلى صفوف المتظاهرين وتقول بحسب الفيديو “أريد وطن يحتويني”.فتاة عراقية قررت العودة إلى أحضان العراق بعد رؤيتها للمظاهرات، تصف حالها بحرقة: "أريد وطن، أريد وطن يحتويني"!#جعفر_توك […]

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