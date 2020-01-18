بتسجيل صوتي مسرب.. هكذا تواصل ترامب مع فريق اغتيال المهندس وسليماني

2020/01/18 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد ‏اليوم- متابعة

كشف الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، السبت (18 كانون الثاني 2020)، بتسجيل صوتي ‏جديد ومسرب، اللحظات الاخيرة قبل اغتيال، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قاسم ‏سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، بضربة جوية بالقرب من مطار ‏بغداد الدولي مطلع الشهر الجاري.‏

وقالت شبكة "سي إن إن" الامريكية، إن ترامب في المقطع الذي سجل مساء أمس أثناء حفل ‏عشاء لجمع التبرعات أقيم مع أعضاء في الحزب الجمهوري في منتجع مارالاغو التابع للرئيس ‏جنوب فلوريدا، لم يتحدث عن "تهديد وشيك" مزعوم كان يشكله قائد فيلق القدس في الحرس ‏الثوري الإيراني على الولايات المتحدة، بل قدم مبررات مختلفة لاغتياله‎.‎

وقال ترامب في التسجيل الصوتي إن "سليماني كان يقول أمورا سيئة عن دولتنا"، متسائلا: "كم ‏من هذا الهراء يجب أن نسمع؟‎".‎

ووصف الرئيس الأمريكي أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، بـ"الإرهابي المعروف"، مشيرا إلى أن ‏‏"سليماني كان على قوائمنا وكان يجب عليه البقاء في بلده بدلا من زيارة دول أخرى في ‏المنطقة".‏

وأكد أنه "كان يستمع إلى مسؤولين عسكريين خلال متابعتهم في البث الحي عملية اغتيال ‏سليماني والمهندس بغارات جوية استهدفت موكبهما في طريق مطار بغداد فجر الثالث من كانون ‏الثاني الجاري".‏

وقال ترامب: "أخبرني مسؤولون عسكريون، هما معا سيدي...



سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية، ‏لا ردة فعل...



دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في سيارة مصفحة..



سيدي لديهما دقيقة ‏للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8.." وبعد ذلك فجأة "بوووم"!..



"سيدي، هما أزيلا".‏

ومضى الرئيس الامريكي متحدثا عن الغارة "تخلصنا من اثنين بسعر واحد".‏

وأقر بأن "اغتيال سليماني هز العالم"، مضيفا: "كان من المفترض أنه لا يقهر".‏

بغداد اليوم-بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت (18 كانون الثاني، 2020) عن حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق.

وقال صالح، بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المديونية الخارجية للعراق أقل من 30

بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، السبت (18 كانون الثاني 2020)، قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود، مشيرة الى ان ذلك تثمينا لدورهم الكبير في دعم العملية التربوية والتعليمية وسد الشواغر في المدارس.

وذكر المكتب ا

بغداد اليوم- بغداد

اختار زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، السبت (28 كانون الثاني 2020)، حسن شويرد بدلا عنه في البرلمان، بعد قرار استقالته من عضوية مجلس النواب.

وقال علاوي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "دعوت نواب ائتلاف الوطن

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