وزير الخارجية الاردني يصل العراق في زيارة رسمية

2020/01/18 | 12:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية....

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