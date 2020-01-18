نـــداء العراقيــة تعـــود الـــــى ســــاحة التحـــريـــر وتــقول

2020/01/18 | 12:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت قناة دوتشيه فيلا الألمانية فيديو غرافيك، عن فتاة عراقية مغتربة في خارج البلد، قررت العودة إلى العراق بعد مشاهدتها الاحتجاجات في البلد وقررت الانضمام إلى صفوف المتظاهرين وتقول بحسب الفيديو أريد وطن يحتويني.

فتاة عراقية قررت العودة إلى أحضان العراق ب...

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