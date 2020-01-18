2020/01/18 | 12:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث مع الرئيس العراقي برهم صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 يناير في دافوس، حول خروج قواته من العراق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت قناة"سي بي أس" التلفزيونية التي أوردت الخبر يوم الجمعة نقلا عن مصادرها في الإدارة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يبحث سحب قواته من العراق مع الرئيس برهم صالح) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يبحث سحب قواته من العراق مع الرئيس برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).