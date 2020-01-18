المشكلة تتعقد على “بوينغ”… اكتشاف خلل جديد في برنامج طائرة 737

2020/01/18 | 12:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مجموعة “بوينغ” للطيران، عطلا جديدا في برنامج طائراتها “737 ماكس” الممنوعة من التحليق بعد كوارث تحطم 2 منها، فيما اشارت إلى أنها تأمل بحل المسألة لتجنب تأخرعودة هذه الطائرات للخدمة.وقالت الشركة في بيان أمس “نجري عمليات التحديث اللازمة ونعمل مع إدارة الطيران الفدرالية على تقديم هذا التغيير ونبقي زبائننا ومزودينا […]

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