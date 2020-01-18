انخفاض بسعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات لهذا اليوم

2020/01/18 | 12:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افتتحت بورصة الكفاح اسعار صرف الدولار لهذا اليوم السبت بتسجيلها إنخفاضاً نسبياً عن يوم امس الجمعة.وافتتحت بورصة الكفاح في بغداد سعر صرف الدولار بمبلغ 121,850 لكل مائة دولار.في حين سجل السعر التقريبي في الصيرفات: 121,500للشراء122,500 للبيعفي حين جاء سعر صرف الدولار في عدد من المحافظات على النحو التالي:النجف121,950————اربيل 121,775———-البصرة122,100———-السليمانية121,850————-الموصل121,800—————ديالى122,000

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