نائب بدولة القانون: المتضررون من الاتفاق مع الصين هم المروجون لتعطيلها

2020/01/18 | 12:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، السبت، أن المتضررين من الاتفاق مع الصين هم المروجون لتعطيلها.وقال البعيجي، في بيان ، إن "المتضررين من عقد هذه الاتفاقية التأريخية مع الصين من اجل اعمار البلد مقابل تسليم كمية من النفط هم من يدعون ويروجون لتعطيل العمل بهذه الاتفاقية من اجل مصالحهم الخاصة غير مكترثين بالواقع العام للبلد".وأضاف، أن "الصين من البلدان المهمة التي تعتمد عليها اغلب بلدان العالم وبجميع المجالات الصناعية والتجارية ومن ضمنها امريكا التي تعقد اتفاقات مهمة مع الصين وان العراق اليوم بحاجة لهكذا اتفاق للنهوض بجميع المجالات".وأشار البعيجي، إلى أنه "على مدى ١٦ عام لم يشهد البلد اي تطور سواء كان في البنى التحتية اوعلى مستوى المجالات الاخرى بسبب وجود ايادي خفية تعمل لتدمير البلد وماان تم الاتفاق مع الصين ظهرت وجوههم الحقيقية لرفض الاتفاقية من اجل مصالحهم بعيدا عن مصلحة البلد".وشدد، على أن "الحكومة والبرلمان ان يدعم هذه الاتفاقية المهمة وعدم السماح لأي طرف خارجي اوداخلي يعمل على تعطيلها او يسعى الى ذلك على اعتبار ان هكذا اتفاق يكون بعيدا عن الاحزاب او المتنفذين لن يخضع الى الضغوط من اجل مصالح خاصة لذلك نأمل ان تدخل الشركات باسرع وقت ممكن الى البلد حتى ترى النور هذه الاتفاقية امام الجميع خدمتا للصالح العام".

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