2020/01/18 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… علق النجم الدولي السابق، يونس محمود، على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.ونشر محمود تغريدة على “تويتر” قائلاً: “الهدف الأول تحقق اليوم بعد عام ونصف تقريبا لرسم خارطة طريق جديدة في كرة القدم العراقية”.وكان اتحاد الكرة قد أعلن استقالته الجماعية مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال، عن جميع القضايا في المحاكم العراقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود : الهدف الأول تحقق وهو استقالة اتحاد كرة القدم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود : الهدف الأول تحقق وهو استقالة اتحاد كرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).