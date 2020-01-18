تعرف على إجراءات عزل رئيس اقوى دولة في العالم .. مصير ترامب على المحك

2020/01/18 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين البيت الأبيض الجمعة أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال محاكمته التي ستبدأ رسميا في مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل، بعد أن قرر مجلس النواب توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس للرئيس.وهذه أهم الأيام التي يجب متابعتها فيما يتعلق باجراءات محاكمة ترامب.18 كانون الثاني في هذا اليوم بمقدور مجلس […]

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