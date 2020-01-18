زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال غربي الصين

2020/01/18 | 13:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، اليوم السبت، ان زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شينغ يانغ شمال غربي الصين.

وقال المركز في بيان اوردته وسائل اعلام صينية ان "زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شينغ يانغ ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف انه "تم رصد الزلزال على عمق 20 كيلومترا في محافظة بايزاوات في ولاية كاشغار بمنطقة شينغ يانغ"، موضحا انه "تم تسجيله الساعة الخامسة صباحا بتوقيت بكين".

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