الصفدي من بغداد: رسالة الملك عبد لله لصالح وعبد المهدي تؤكد ضرورة خفض التصعيد

2020/01/18 | 13:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رأى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، إن الرسالة التي بعثها ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، تؤكد ضرورة خفض التصعيد وحفظ سيادة العراق.وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، إن "الرسالة التي بعثها الملك لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي تؤكد ضرورة خفض التصعيد وحفظ سيادة العراق".وأضاف، ان "استقرار العراق سيعزز استقرار المنطقة"، مبينا أن "المنطقة ستخسر كثيرا إن بات العراق ساحة للصراع".وفيما شدد على أن "لا يكون العراق ساحة للصراع والتوتر"، أكد قائلا: "نقف إلى جانب العراق واحترام سيادته بالكامل".

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