جواد كاظم غلوم - ومضات شعرية في الصداقة

2020/01/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم ومضاتٌ شعرية في الصداقة إذْ يُغادرُك ظلُّك في الليالي الحالكة الظلمةويُلوِّحُ لكَ مودّعاًيُبقيك أنيسَ الوحشةِ وضجيعَ الصمتتُومئ للأشباح متوسّلاً أن يبقَوا سُمّاراً لكيظلُّ الأملُ آخر الأصدقاء المغادرين .----------------------------------للأسُود عرينُها الساكن للعصافير أعشاشُها الصاخبةللكلاب جحورُها النائيةللماسِ غورهُ العميق في جوف الأرضحيثُ السعير ا......

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