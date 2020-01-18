طلعت رضوان - الأعمدةة الواهية للشخصية المصرية

2020/01/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان الأعمدة الواهية للشخصية المصرية نال كتاب د.ميلاد حنا (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية) دارالهلال- ط2- عام1990شهرة كبيرة..واستشهد به كثيرون..واعتبروه أحد الكتب المُـهمة فى (فهم) الشخصية المصرية..وذلك بالرغم من أنّ د.حنا خلط بين الأيديولوجيا الناصرية/ العروبية..وبين علم الأنثروبولوجيا..وذلك بقوله أنّ المصرى ((عربى)) (ص8) وهكذا ومنذ البداية يـُـصرعلى ترديد كلام الثقافة السائدة، التى رو......

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