مديحه الأعرج - - المحميات الطبيعية - و- الحدائق الوطنية - مناطق احتياط للتوسع الاستيطاني والسطو على اراضي الفلسطينيين

2020/01/18 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 11/1/2020-17/1/2020إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانصادق وزير الجيش نفتالي بينيت الاسبوع الماضي على قرار الاعلان عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية تبلغ مساحتها 130 ألف دونم ، معظمها اراضي دولة والباقي حسب التقديرات 20 ألف دونم من الاراضي هي اراض بملكية فلسطينية خاصة.وهذا هو الاعلان الاول عن محميات طبيعية و......

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