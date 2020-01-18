الطائرة الأوكرانية تؤرق طهران.. الفيفا يحظر إقامة المباريات الدولية على الملاعب الإيرانية

2020/01/18 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حظر اقامة المباريات الدولية على الملاعب الايرانية.وذكر الاتحاد الدولي في بيان، انه قرر حظر اقامة المباريات الدولية على الملاعب الايرانية ونقل جميع المباريات الخاصة بالاندية والمنتخبات الايرانية الى ملاعب محايدة.واضاف ان قرار الاتحاد الدولي والاسيوي جاء بعد قرار منع تحليق الطيران فوق الاجواء الايرانية […]

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