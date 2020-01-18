تحالف القوى: كل ما أثير بشأن الإقليم السني مجرد زوبعة اعلامية

2020/01/18 | 13:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت، الأنباء التي تتحدث عن مشروع الإقليم السني بزعامة الأخير، مؤكدا أن المشروع لم يطرح داخل التحالف على الرغم من قانونيته.[…]

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