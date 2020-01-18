الجربا: إيران وامريكا وجهان لعملة واحدة في نظر العراقيين

2020/01/18 | 13:20 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة نينوى، احمد مدلول الجربا، اليوم السبت، ان العراقيين يكرهون اي دولة تتدخل في شؤونهم، مضيفا ان الايرانيين والامريكيين “وجهان لعملة واحدة” في نظر العراقيين.وقال الجربا في […]

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