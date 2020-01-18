الرئيس روحاني يبعث برقية إلى آية الله السيستاني

2020/01/18 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الايراني حسن روحاني برقية إلى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالصحة والعافية....

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