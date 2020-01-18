واشنطن تحذّر قبل إعلان حكومة لبنان: لا مساعدات بدون إصلاحات

2020/01/18 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يواجه لبنان منذ ثلاثة أشهر وأكثر أزمة مالية وأزمة حكم واسعة، وقد استقالت حكومة سعد الحريري، ويحاول الرئيس المكلّف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة.استبقت الحكومة الأميركية الإعلان المحتمل لتشكيلة الحكومة الجديدة بإعلان سلسلة مواقف، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية “إن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الأفعال”.يبدو من الموقف الأميركي من […]

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