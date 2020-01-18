ما ضبطه جهاز مكافحة الارهاب في الانبار

2020/01/18 | 13:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، ان الجهاز مستمر في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي وتفكيك الشبكات الارهابية وفقا لاعترافات ارهابيين.واضاف ان قوة من جهاز مكافحة […]

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