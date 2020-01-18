2020/01/18 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن توقعات بأن يعاني المواطنون في إيران من مصاعب اقتصادية كبيرة خلال العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة في تقرير للكاتب مايكل صافي، ان البلاد ستعيش عاما جديدا من البؤس والاضطرابات والفقر، بعد ان مرت خلال الأسبوعين الماضيين بحالة مشحونة بالأسى والغضب، والشعور بالخوف من حرب وشيكة مع الولايات المتحدة، مبينا ان الناس في إيران كانوا يواجهون الخطر والبؤس، حتى قبل الغارة الجوية الأميركية، التي اغتيل فيها قاسم سليماني، ردا على هجوم استهدف السفارة الأميركية في بغداد.

وأضافت الصحيفة ان السلطات وبعد اعتراف إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، تمكنت بسرعة من تفريق المتظاهرين الذين خرجوا في طهران والعديد من المدن الأخرى، لافتا الى ان الظروف لا تزال مهيئة، للمزيد من الغضب والاضطرابات، في ظل ظروف الاقتصاد المترنح، بسبب العقوبات التي تركت أثرها المؤلم، وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والاسكان، فيما نقل التقرير عن مواطنين تذمرهم من عدم قدرتهم على تحمل المزيد من الأعباء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان: إيران ستعاني عاما من البؤس والفقر والمصاعب الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان: إيران ستعاني عاما من البؤس والفقر والمصاعب الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).