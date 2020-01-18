دافوس 2020 : ماذا ينتظر العالم من أقطاب الاقتصاد؟

2020/01/18 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… مع قرب بدء منتدى دافوس الاقتصادي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، تتجه الأنظار نحو الاجتماع السنوي لصفوة رجال الاقتصاد والسياسة حول العالم في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية وتتشكل به ملامح أزمات اقتصادية تلوح في أفق الاقتصاد العالمي.ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لانعقاده، إذ يعود تاريخ تأسيس […]

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