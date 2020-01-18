وزارة الهجرة: إرسال مساعدات إغاثية إلى النجف عقب موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة

2020/01/18 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، إرسال مساعدات إغاثية إلى النجف عقب موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة.

ووجه وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بإرسال ألفي حصة من المساعدات الإغاثية الى محافظة النجف، إثر اشتداد موجة الأمطار والرياح.واكد بيان للوزارة ان الوزير وجه باستنفار فرعي الوزارة في محافظتي النجف وكربلاء تحسبًا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة.

يشار الى ان سيول الأمطار هددت العديد من المنازل القريبة من بحر النجف وذلك عقب انهيار الحاجز الترابي حول بحر النجف بسبب شدة الامطار.

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