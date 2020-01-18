صالح العراقي يدعو (ميسوري الحال) لتوفير وسائل نقل للتظاهرة المليونية

2020/01/18 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت صفحة صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، دعوة الى ميسوري الحال بشأن التظاهرة المليونية المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة الرافضة للوجود الاجنبي في العراق.

وقال صالح العراقي في رد على طلب احد المواطنين، الذين طالبوا بترتيب موضوع النقل للمتظاهرين من المحافظات الى العاصمة بغداد، ان "على كل محب للوطن ورافض للخضوع وطالب للسيادة من ميسوري الخال ان يعملوا على توفير وسائل النقل بما يتلائم والاعداد المليونية المتوقعة بفضل الله وجهود المواطنين"، شاكراً كل من يساند وطنه".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا انصاره، للخروج بتظاهرة مليونية يوم الجمعة المصادف 24 كانون الثاني، في الساعة التاسعة صباحاً ببغداد، للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

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