شرطة ذي قار تنفي دخول قواتها حالة الإنذار القصوى وتوجه رسالة للأهالي

2020/01/18 | 13:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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