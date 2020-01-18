2020/01/18 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشب حريق في المطعم التركي القريب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتباينت الروايات حول أسباب الحريق فيما إذا كانت مفتعلة أو تماس كهربائي.وتفيد مصادر من المتظاهرين لـ”يس عراق” عن وجود بعض الخلافات بين الخيم التي يسكن فيها المتظاهرون في ساحة التحرير، بالإضافة إلى وجود خلافات بين المتظاهرين المرابطين في المطعم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روايات متضاربة من مغردين عن حريق “المطعم التركي” في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روايات متضاربة من مغردين عن حريق “المطعم التركي” في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).