مرشحة “الجمهوري” العراقية داليا العقيدي : إلهان عمر لا تمثلني

2020/01/18 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ذكرت مرشحة الحزب الجمهوري الأميركي داليا العقيدي في مقابلة مع “العربية” أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر تدافع عن حركة “حماس” المصنفة كمنظمة إرهابية وفقا للقانون الأميركي الذي أوصلها أساسا إلى الكونغرس.مرشحة الحزب الجمهوري داليا العقيدي: إلهان عمر تدافع عن حركة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية وفقا للقانون الأميركي الذي أوصلها أساسا إلى الكونغرس pic.twitter.com/DJPw2DRUqS — العربية […]

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