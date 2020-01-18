2020/01/18 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بعث امير الايزيديين في العراق والعالم، السبت (18 كانون الثاني 2020)، رسالة إلى المرجع الاعلى، علي ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امير الايزيديين في العراق والعالم يبعث رسالة إلى المرجع السيستاني ويصفه برجل السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( امير الايزيديين في العراق والعالم يبعث رسالة إلى المرجع السيستاني ويصفه برجل السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).