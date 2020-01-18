العثور على صخور آشورية “نادرة” في دهوك

2020/01/18 | 13:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عثر فريق ضمَّ علماء آثار إيطاليين وأكراداً على /10/ نقوش صخرية “نادرة” على ضفاف قناة مائية بشمال العراق تعود إلى عصر سرجون الثاني، ملك آشور الذي […]

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