كوردستان تقيد استيراد البيض المستورد وتقارن بين الأحمر والأبيض

2020/01/18 | 13:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الحكومة الاتحادية في شهر مايو أيار الماضي استيراد البيض والدجاج من الخارج – صورة: كوردستان 24

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