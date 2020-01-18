مستشار عبدالمهدي يكشف قيمة الديون المترتبة على العراق

2020/01/18 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “المديونية الخارجية للعراق أقل من 30 مليار دولار، وأن هناك مديونية خارجية معلقة على اتفاقية نادي باريس، التي خصمت نحو 80 % من ديون […]

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