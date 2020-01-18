روحــاني يبعــــث رســـالة الــــى السيستـــاني .. يعبــــر فيهـــا عـــن فــرحه وســروره بـــ ؟!!

2020/01/18 | 14:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعث الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم السبت ، رسالة إلى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالصحة والعافية.

وفي البرقية أعرب الرئيس روحاني عن سروره لنجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

يذكرا ان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السي...

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