الأمن والدفاع النيابية: نتائج التحقيق بحادثة مطار بغداد ستعلن خلال أيام

2020/01/18 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، أن لجنة التحقيق باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ومرافقيهم وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال عليوي في تصريح، إن اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية ياسين الياسري، ما زالت تجري التحقيقات بغية استكمال جميع جوانب التحقيقات للوصول إلى نتائج نهائية وكشف المتورطين فيها.

وأضاف، أن هناك بوادر إيجابية ونتائج ستكون واضحة ودقيقة وسيتم إطلاع الرأي العام عليها بشكل شفاف وواضح حال استكمال التحقيقات، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن اللجنة ستكمل كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة لكشف الجناة والأمور المتعلقة بعملية الاغتيال.

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