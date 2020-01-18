2020/01/18 | 14:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، سيدة فلسطينية قرب باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت وسائل اعلام فلسطينة إن "جنود الجيش الإسرائيلي هاجموا سيدة فلسطينية قرب باب العامود، وبدأوا بالصراخ وأشهروا أسلحتهم وأجبروها على التوقف قبل اعتقالها".

وزعمت القناة العبرية الـ"13"، أن قوات الشرطة ألقت القبض على سيدة فلسطينية في الخمسينات من عمرها، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي، بسكين، وبأن الشرطة تجري معها تحقيقا في الواقعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإسرائيلية تعتقل سيدة فلسطينية بزعم تنفيذها اعتداء طعن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإسرائيلية تعتقل سيدة فلسطينية بزعم تنفيذها اعتداء طعن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).