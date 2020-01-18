الموارد: سدة سامراء جاهزة لاستقبال الموجات المائية

2020/01/18 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، أن سدة سامراء جاهزة لاستقبال الموجات المائية.

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