مقرب من السيد مقتدى الصدر: نطالب سنة العراق برفض التواجد الأميركي

2020/01/18 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، سنة العراق برفض التواجد الأميركي.

وقال العراقي في بيان، إن شيعة العراق رافضون للوجود الأميركي، وسنته كذلك مطالبين بالإخلاص لبلدهم واكمال مشروع اخراجه من العراق بالطرق اللائقة، مبينا أن ما يصدر من بعض ساستهم لا يمثلهم اطلاقا.

وأشار الى ان السيد الصدر يشدد على ضرورة أن يعلو صوت الشيعة والسنة المعتدلين، ويرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه بشيعتهم وسنتهم.

وأضاف، أن التظاهرات ستكون مليونية سلمية موحدة لا طائفية ولا حزبية، بل عراقية محضة تجتمع فيها اطياف الشعب من اجل السيادة والاستقلال والحرية وعدم التبعية.

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