الصفدي: الملك تابع الوضع الصحي للسيد السيستاني ويتمنى له الشفاء العاجل

2020/01/18 | 14:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، السبت، أن الملك عبد الله الثاني يتابع الوضع الصحي للمرحع الديني السيد علي السيستاني، معربا عن تمنيات الملك بالشفاء للسيد السيستاني.وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم، إن “الملك عبد الله الثاني تابع الوضع الصحي للمرجع الديني السيد علي السيستاني وما ألم به من عارض

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