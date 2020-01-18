جرف الصخر المفرّغة من أهلها تستعيد مطالب السيادة مع اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/18 | 14:26 - المصدر: سومر نيوز

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يشهد العراق منذ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مه...

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