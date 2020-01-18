2020/01/18 | 14:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن توقع الصين وميانمار على اتفاقيات “ضخمة” في مجال البنى التحتية، بعد اجتماع مرتقب السبت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي.وتأتي زيارة الرئيس الصيني التي تستمر ليومين إلى عاصمة ميانمار في وقت ابتعد فيه المستثمرون الغربيون عن البلاد على خلفية أزمة الروهينغا.وأجبرت حملة القمع العسكرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين توقع اتفاقيات ضخمة مع ميانمار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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