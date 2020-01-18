شاهد بالفيديو والصور : نشوب حريق كبير في المطعم التركي يشتبه بـــ انـــه فعـــــل متــعمد !!

2020/01/18 | 14:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشب اليوم السبت حريقاً ضخماً في بناية المطعم التركي او ما تسمى بــ " جبل احد " .

وتضاربت الانباء بين من يقول بانه فعل مفتعل ومتعمد وبين من يقول بان المتظاهرين احرقوا النفايات الموجودة فيه لصعوبة انزالها !!!

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