ناشطون يحشدون .. لـ

2020/01/18 | 14:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اطلق ناشطون في بغداد وعدد من المحافظات هاشتاك "مليونية "وي الناصرية"، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرين في ساحة الحبوبي في الناصرية ،للاحزاب لتلبية مطالب الشعب والتي تنتهي في 20 من الشهر الجاري.

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