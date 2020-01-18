بشير صقر - الثورة العرابية وتداعيات الهزيمة ( 2 / 2 ) مقتطفات من مذكرات الزعيم أحمد عرابي

2020/01/18 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر تذكير وتمهيد :لم يقتصر دور الخديوي توفيق علي التواطؤ مع غزو بريطانيا لمصر واحتلالها؛ بل تجاوزه إلي تحبيذ الغزو والدعوة له ، ولم يكتف بحفز أنصاره من المسئولين الرسميين علي تسهيل مهمة البريطانيين بل توغل في طريق الخيانة للدرجة التي وجّه فيها دعوة للشعب المصري لكي يساعد الغزاة علي تأديب الجيش المصري الذي قام – علي حد قوله ونص كلماته ( علي الانحياز للعصاة العرابيين) .متجاهلا أن بريطانيا كانت......

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