الأندية الإيرانية الأربعة تنسحب من دوري أبطال آسيا

2020/01/18 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة، والمشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، عن الانسحاب من البطولة، احتجاجا على قرار منعها من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.وتوصل رؤساء أندية “برسبوليس” و”استقلال” و”شهرخودرو” و”سباهان” في اجتماع اليوم السبت، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجا على سلب حق […]

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