2020/01/18 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، عن إجراء القوات الأميركية، تدريبا عن حالات الإصابة الجماعية.

واوضح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في تغريدة على تويتر، ان البحارة الأميركيين، الذين تم نشرهم من مستشفى البحرية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، قاموا بإجراء تدريب على حالات الإصابات الجماعية في قاعدة أربيل الجوية بإقليم كردستان العراق، في السادس عشر من الشهر الجاري، من دون ذكر المزيد عن تفاصيل التدريبات.

U.S.



Sailors deployed from Naval Hospital Jacksonville, conducted a mass casualty training exercise at Erbil Air Base in the Kurdistan Region of Iraq.



The exercise was held to test medical personnel’s readiness and find areas to improve during a mass casualty event.@USNavy pic.twitter.com/oF1wNV0eIR

— Inherent Resolve (@CJTFOIR) January 18, 2020

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأميركية تجري تدريبا للإصابات الجماعية في قاعدة أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأميركية تجري تدريبا للإصابات الجماعية في قاعدة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).